Çavuşoğlu, Almanya’da G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısının son gün oturumuna katıldı.
Çavuşoğlu, Münih'te ikili görüşmelerde bulunacak. Toplantıya ülkemizin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, İtalya ve AB katıldı. Toplantıda 23 Şubat'ta başlaması öngörülen Cenevre müzakereleri bağlamındaki hususlar ile Suriye ihtilafındaki son gelişmeler ele alınacak.
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