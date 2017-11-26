Çavuşoğlu Ana Muhalefeti Eleştirdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefeti eleştirerek, "Türkiye ile ilgili hangi kirli söz sarf edilmişse onun peşine takılan bir siyasi anlayış,...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefeti eleştirerek, "Türkiye ile ilgili hangi kirli söz sarf edilmişse onun peşine takılan bir siyasi anlayış, ana muhalefet var. Türkiye ile ilgili tuzaklanan uluslararası odaklara propagandalık yapan bir siyasi anlayış var" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ve orman köylerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimi programına katıldı. Toplamda 434 milyon lirayı bulan 8 tesisin temeli atıldı. Temeli atılan tesislerin hizmete alınmasıyla 73 milyon metreküp su depolanacak. Sistem tamamlandığında 112 bin 930 dekar alan zirai arazi suya kavuşurken, yılda 9 milyon 700 kilowatt saat enerji üretilecek.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Mesele Türkiye olunca, milletimiz olunca her türlü siyasi muhalefeti, her türlü farklı düşünceyi bir araya bırakarak Türkiye menfaati üzerinde odaklanıp, mutabakat sağlamak gerekirken bunu başaramadığımızı görmek gerçekten bizleri üzüyor. Türkiye ile ilgili hangi kirli söz sarf edilmişse onun peşine takılan bir siyasi anlayış, ana muhalefet var. Türkiye ile ilgili tuzaklanan uluslararası odaklara propagandalık yapan bir siyasi anlayış var. SİHA'larımız teröristlerin tepesine biniyor. Ama öbür taraftan bir ana muhalefet partisi milletvekili bunlara karşı duruyor. Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi yaşanıyor, 250 şehidimiz oluyor, öbür taraftan bunlara tiyatro diyenler var. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin kaderiyle, iktidarımızın, partimizin kaderi örtüşmüştür. Bunu bugün bizi desteklemeyen, sandıkta oy vermeyen kardeşlerimizde söylemekten itina etmiyor. Çünkü biz vatan sevdası, vatan aşkı ve millet rüyası ile bu yola devam ediyoruz" dedi.

"CHP'nin önceden beri hazmetmediği millete karşı duyduğu alerji var"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında kullandığı kelimeleri eleştiren Çavuşoğlu, "Adam bir kaç gün önce belediye başkanları toplantısında, "Türkiye'de suç işleme oranları CHP'li belediyelerde daha az" demiş. Yani AK Partili ve diğer siyasi partilerde suç işleme oranı daha çok. Arkadaşlar bunun istatistik verisi var mı? Neye istinaden bunu söylüyorsun? Bunun altında CHP'nin önceden beri hazmetmediği millete karşı duyduğu alerji var. Çünkü kendisine oy vermeyen milleti değersiz kılıyor. Peşinen suçlu ilan ediyor. Seçmenin bir kısmını ötekileştiriyor. Yaşananları çok önemli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de maalesef bir ana muhalefet yok. Ana muhalefeti yapan AK Parti'dir. Hem kendimize muhalefet ediyoruz, hem yönetiyoruz, Türkiye'yi de büyütmeye devam ediyoruz. Bundan sonrada devam edeceğiz. Biz, bir işe kendimize verdiğimiz zaman sadece emeğimizle değil, inancımız ve ruhumuzla orada varız. Mutlaka başarmak için orada varız. Her şeyden önemlisi insanımıza refah ve huzuru arttıracak, yaşam standardını geliştirebilmek için orada varız" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Bursa'yı ve sizleri çok seviyorum. Bursa'mıza her türlü desteği vereceğiz. 8 tane tesisin de temelini atıyoruz. 849 milyon liralık 74 müjde verdik. Bunların 55 tanesini tamamladık. Bunların 19 tanesi de inşaatı devam ediyor. Bir kısmını bu yıl sonunda, diğer kısmını da sayın cumhurbaşkanımız 29 Kasım'da açılışını yapacak. Bu seferki gelişte 23 müjde 425 milyon lira. Toplamda 97 müjde oluyor. Toplam maliyeti 1 milyar 300 milyon lira. Bursa'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.