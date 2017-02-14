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Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı

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Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı
Bursa'da bir restoranda kendisine çay ikram edilen şahıs, garsonların siparişleri yazdığı adisyon monitörünü çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir restoranda kendisine çay ikram edilen şahıs, garsonların siparişleri yazdığı adisyon monitörünü çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında bir vatandaş, sokakta kalan kimliği belirsiz bir şahsa çay ikram etti. Çayını alarak teras katına çıkan şahıs, bir müddet çevreyi gözetledikten sonra, garsonların siparişleri yazdığı adisyon monitörünü gözüne kestirdi. İlk monitörün kablolarını çıkaran şahıs, daha sonra bir alt kata indi. Garsonların bulunmadığı bir anda tekrar teras katına çıkan şahıs, bu kez monitörü montunun içerisinde koydu. Kendisine ikram edilen çayı da son kez yudumlayan şahıs kayıplara karıştı.

İş yeri çalışanları, iyilik yapmak için çay ikram ettiklerini, ancak kendisinin fazla bir değeri olmayan adisyon monitörünü çaldığını dile getirdi.

Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı

Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı

Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı

Çay İkram Ettiler, Monitörü Çaldı

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