Çay Tiryakilerine "Çayhane"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencileri, çay tiryakileri için "çayhane" tasarladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencileri, çay tiryakileri için "çayhane" tasarladı.

Türk kültür yaşamında yaygın bir yeri olan çay bahçeleri için öğrenciler, kullanışlı modern sehpalar ve masalar oluşturdu. İEÜ Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri de küp formundan yola çıkarak, kitaplıklar ve oturma gruplarını İzmir Mobilya Fuarında katılımcılara sergiledi.

İEÜ Endüstriyel Tasarım ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri tarafından ortak yürütülen Mobilya Tasarımı dersinde 72 öğrencinin geliştirdiği 17 farklı tasarım yer aldı. Öğrenciler, Anadolu topraklarına geldiği andan itibaren kırk yıllık kahvenin tahtını sarsan çayın tiryakileri için küçük kullanışlı mobilyalar geliştirdi. Mobilya Tasarımı Dersi Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Stefano Pugliese, dersin iki farklı disiplinden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu, projenin öğretim görevlileri Hande Atmaca, Cengiz Ultav, Çağdaş Cantürk tarafından desteklendiğini söyledi. Pugliese, çayın pek çok ülkede farklı sunumlarla içildiğini, bunun birer kültürel ögeye dönüştüğünü belirterek, "Öğrencilerimiz, hayallerindeki çay içme alanlarını tasarladı. Kullanım kolaylığını göz önüne aldılar. Hızlı ve değişen yaşam koşulları içerisinde farklı konseptlerde çayhaneler geliştirdik" dedi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Baydağ da, bu yıl programın ilk öğrencilerini aldığı ve ilk dönem yaptıkları çalışmalarla fuarda stantlarını oluşturduğunu söyledi. Baydağ, "Öğrencilerimiz küp formundan yola çıktı. Bir dönemde yaptıkları ürünleri sergilediler. Fuar ziyaretçilerimizden de büyük ilgi gördük. Yola hızlı başladık. Eğitime yeni başlamamıza rağmen firmalarla öğrencilerimiz ilk sıcak teması kurdu" diye konuştu.