“Çaya Geliyoruz” Projesinde Gönüllüler İşitme Engelli Gence Misafir Oldu

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında gençlerin...

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında gençlerin evine konuk olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından yürütülen "Çaya Geliyoruz" projesi kent merkezi ile birlikte kırsalda da devam ediyor. Proje kapsamında gençler arkadaşları olan Gençlik Merkezi gönüllüsü Değirmenayvalı Beldesi'nde yaşayan işitme engelli Beytullah Cam'ın evine konuk oldu. Güzel bir ortamda gerçekleşen etkinlikte içilen çaylar ve yapılan ikramların ardından ziyaret sona erdi.