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Çaycı Selim, Ugandalı Nakate ile evlenecek

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Çaycı Selim, Ugandalı Nakate ile evlenecek
Çorum'da çay ocağı işleten Selim Avcı internet üzerinden tanıştığı Ugandalı Nakate ile evlenmeye karar verdi

Çorum'da yaşayan ve çay ocağı işleten 40 yaşındaki Selim Avcı, 1 yıl önce internet üzerinden Ugandalı Nakate Ruth ile tanıştı. Avcı, 28 yaşında ki Ruth'un daveti üzerine Uganda'ya gitti. Yanında götürdüğü gelinliği de kız arkadaşına hediye etti ve evlenmeye karar verdiler. 12 gün boyunca evlerinde konuk olduğunu belirten Selim Avcı, "Nakate'yi Türkçe bilen bir kişi yardımıyla ailesinden istedim. Onlar da evlenebileceğimizi ve bunda bir sakınca görmediklerini söyledi. Yetkili yerlere müracaat yaparak kız arkadaşımın pasaport işlemlerini tamamladım. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Türk, gerekse Ugandalı yetkililerden işlemlerimizin bir an önce tamamlanması için destek bekliyorum" dedi.

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