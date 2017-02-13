Çaycuma Emniyeti Kreşlerde Meslek Tanıtımı Yaptı

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları çocuk kreşlerinde meslek tanıtımı yaptı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları çocuk kreşlerinde meslek tanıtımı yaptı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarından Hamdi Can ve polis memuru Pınar Degirmenci çocuk kreşlerinde çocuklara meslek tanıtımı yaptı. Çocuklarında büyük keyif olduğu meslek tanıtımında polis memurları kreş çocuklarıyla sohbet ettikten sonra, çocukların sordukları soruları cevapladılar. Polis memurları çocuklara, anne ve babalarının elini bırakmamaları gerektiğini, güvenli oyun alanlarında oyunlarını oynamaları gerektiği, otomobillerde arka koltukta oturmaları gerektiği, polislerden korkmamaları anlatıldı.

Yaklaşık olarak 60 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı. Tanıtıma katılan öğrenciler polisleri çok sevdiklerini ve büyüyünce polis olmak istediklerini söylediler.