Çayda Çıra Film Festivali Açılış Galası Yapıldı

Elazığ'da 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin açılış galası ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı.

Elazığ'da 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin açılış galası ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen 10.Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin açılış galası bir otelde gerçekleşti. Program, festivale katılan ünlü oyucuların hayat hikayelerini anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı.

2008 yılından itibaren Çayda Çıra Film Festivaline start verdiklerini belirten Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, " 10. yılımıza gelene kadar çok engebeli yollar aştık. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivalinin ilk 5 yılında uluslar arası konuklarımızı ağırlayamadık. 5. yılımızdan itibaren ilimiz ciddi bir kültürel hibe kazandı" dedi.

Nuri Alço,"Elazığ Turizme aşık bir şehir"

Elazığ'ın sanat ve kültür şehri olduğunu aktaran ünlü oyuncu Nuri Alço,"Bugün kültür şehri olan Elazığ'ı gezdik. Harput Kalesini gittik. Daha sonra Elazığ'ın cezaevine gittik. Pırıl pırıl ve tertemiz bir cezaevi var. Cezaevinde çok güzel sohbetler ettik. Elazığ turizme aşık bir şehir" diye kaydetti.

Perihan Şavaş, "Sigara alışkanlığımı bıraktım"

Uzun bir süre sonra Elazığ'a geldiğini aktaran ünlü oyuncu Perihan Savaş, " Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'ni hazırlayan Serdar Kara bana bindallı giydirmeye çalıştı. Ben ona 38 ile 40 arası beden giyiniyorum dedim. Oda bana 34 beden bindallı getirmiş. Benim kötü bir alışkanlığım vardı, ben onu bıraktım. Sigara alışkanlığımı bıraktım. Sigara içenlere de son derece sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakınca 6 kilo aldım. Sağlık çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bazıları Yeşilçam diyince ağzını, burnunu büküyor"

Yeşilçam'da oynamaktan her zaman onur duyduğunu vurgulayan Savaş, "Bazıları Yeşilçam diyince ağzını burnunu büküyor. Bazı Yeşilçam'dan gelmeyen insanlar, prodüktör olup Yeşilçam ile çalışmam diyor. Onları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Nuri Alço, Perihan Savaş, Fatih Doğan, Emin Olcay ile birlikte birçok ünlü oyuncunun katıldığı gala gecesi onur ödüllerinin verilmesi ve protokol konuşmaları ile sona erdi.