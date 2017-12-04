Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen Engelliler İle Bir Araya Geldi

Rize'nin Çayeli ilçe Belediye Başkanı Atilla Esmen, engelliler ile bir araya geldi.

Rize'nin Çayeli ilçe Belediye Başkanı Atilla Esmen, engelliler ile bir araya geldi.

Çayeli Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen, burada bakım gören engelliler ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Esmen, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada "Buradaki engelli kardeşlerimiz ile bir araya gelmekten inanın çok mutluluk duydum. Şu bilinmelidir ki bizlerde birer engelli adayıyız. Bu gibi bakım merkezlerinde veya evlerinde bulunan engelli kardeşlerimize bir gün değil her gün destek olmamız gerekir. Onlar ne kadar da engelli olsalar bile bizlerin sayesinde engelsiz bir yaşam sürdürebileceklerini hissettirmemiz gerek. Belediyemiz olarak bu konuda çok hassas tutumumuz olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.