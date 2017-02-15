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Çaykur, Afrika Pazarını Genişletiyor

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Çaykur, Afrika Pazarını Genişletiyor
Türk çayının ve ÇAYKUR'un tüm dünyada yer alması için çalışmalarına aralıksız devam eden ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Malili iş adamları...

ÇAYKUR, Afrika pazarını genişletmeye devam ediyor.

Türk çayının ve ÇAYKUR'un tüm dünyada yer alması için çalışmalarına aralıksız devam eden ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Malili iş adamları ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Malili iş adamları ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda ÇAYKUR, Afrika pazar ağına Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu da kattı.

Anlaşma yapılan Mali şirketinin 40 yıla yakın süredir gıda sektöründe yer aldığı, ürünlerin ihraç edileceği üç ülkede de her bölgede dağıtım ağına sahip olduğunu belirten İmdat Sütlüoğlu, "Afrika önem verdiğimiz bir bölge, burada ürünlerimizin yer almasını istiyoruz. ÇAYKUR Afrika'da ilgi görüyor, biz de bu ilgiye kayıtsız kalmıyoruz ve yeni ülkelerle ÇAYKUR ürünlerini buluşturmak için anlaşmalar yapıyoruz. En son anlaşmamız da Mali ile yaptık. Mali'de en çok "Siyah Süzen Poşet Çay" ürünümüz talep ediliyor. Yaptığımız anlaşma Mali dışında Nijer ve Burkina Faso ülkelerini de içeriyor. Bundan böyle tüm ürünlerimizle bu üç ülkede de yer alacağız" ifadelerini kullandı.

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