Çaykur Rizespor - Bursaspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor'u 6-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman geçtiğimiz haftalarda bulamadıkları gol vuruşlarını bulmanın aldıkları 3 puandan daha değerli olduğunu dile getirerek, "Takımızı tebrik ediyorum. Sadece aldığımı 3 puan değil, vurduğumuz skor vuruşları çok önemliydi. Bugün bütün vuruşlar da gol oldu. Mağlup olmadan bitireceğimiz maçları gol vuruşları nedeniyle hep kaybettik. Tabi bu galibiyette Bursaspor'un normal kapasitesinin altında oynaması da var. Kayseri maçının sonucu bizi ilgilendiriyordu ama kalan 4 maç var. Sonuna kadar bu işi bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek ise futbol adına konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Özür dilemesi gerekenler şu anda burada değil. Ben 12-13 sene formasını giydim kaptanlığını şerefle yaptım ama ben böyle bir durum görmedim. Uzaydan futbolcu getirecek halimiz yok. Düşündüm acaba 2-3 gün bu futbolcular bir şeyler hatırlar mı? Ama ne yazık ki alışkanlıkları devam ediyor. Gerçekten şunu söylüyorum, özür dilemesi gerekenler burada değil. Ben başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bursaspor adına Bursa şehri adına söylenecek bir şey yok. Ben utandım. Bırakıp gitmeyi düşündüm, ne söyleyeyim, bu takımla alakalı benden ne duymak istiyorsunuz. Ben olsam, aklımdan da geçmedi değil ama bunları yapmakta kolay değil. İçlerinde iyi niyetli insan da var. Genç takımı buraya sürerim. Hiç olmazsa şerefleriyle mücadele ederler. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Soru sorsanız ne cevap vereceğim. Kimi oynatacağız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Kadro dışı kalacak mı?" sorusuna Örnek, "Bana kalsa kadroda oyuncu kalmaz" cevabını verdi.