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Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik Maçının Ardından

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Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik Maçının Ardından
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Çaykur Rizespor sahasında Nevşehirspor Gençlik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Çaykur Rizespor sahasında Nevşehirspor Gençlik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundular.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Sahada futbolcularımın çoğu Rize'nin evladıydı. Bunun böyle olması demek ki bu şehirde umut vadeden geçler var demektir. Bunu gözlemlerken geçlerin bu denli istekli olması beni çok memnun etti. Genel 90 dakikaya bakıldığında galibiyeti fazla büyütmemek gerekiyor. Çünkü genele bakıldığında elenen takımları görüyorsunuz. Fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Turu atladık, sevinçliyiz. Bundan sonraki süreçlerde bizim kendi hedefimiz şampiyonluk olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Nevşehirspor Gençlik cephesi

Nevşehirspor Gençlik Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki ise Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Bizim Türkiye Kupası'nda bir hedefimiz yoktu. İzleyenlere iyi bir futbol izlettirebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki hedefimiz taraftarımıza layık bir takım olma yolunda devam etmektir" şeklinde konuştu.

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