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Çaykur Rizespor’da Birlik Ve Beraberlik Mesajı

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Çaykur Rizespor’da Birlik Ve Beraberlik Mesajı
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da taraftarlar ve yönetim bu...

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da taraftarlar ve yönetim bu sabah bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan ve yarın akşam en yakın rakibi Kayserispor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hayati önem taşıyan karşılaşmada mutlak 3 puan hesabı yaparken, yeşil-mavili taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi kentte adeta seferberlik ilan etti. Yarın akşam tüm tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca Çaykur Rizespor'u destekleme yönünde çağrılar sosyal medyada geniş yer bulurken, taraftarlar ayrıca "Ben de varım" videosu paylaşarak birbirlerini maça davet ediyor.

Çaykur Rizespor'un 20 puanla 16. sırada bulunduğunu hatırlatan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, "Bu haftaki rakibimiz Kayserispor ise 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Gün birlik günüdür. Yeşil-mavili taraftarların Kayseri maçında tribünleri doldurmak adına sosyal medyadan başlattıkları videolu kampanyayı beğenerek, gururlanarak takip ediyorum. İnanıyorum ki Rizeli'nin gücü her şeye yeter. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Her geçen gün taraftarımızın desteğinin artığını görüyoruz. Bu karşılaşmada seyirci rekorunu kıracağız" diye konuştu.

Kayserispor maçı için yeni bir slogan üreten Mete, "Atkını kapta gel. Formanı giy de gel. Ne olursa olsun memleketin için gel, arman için gel. Ama cuma günü stadyuma gel" ifadelerini kullandı.

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