Cazibe Merkezi Programı, İstanbul İş Dünyasına Tanıtıldı

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şubesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Cazibe Merkezi Programı Bilgilendirme...

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şubesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Cazibe Merkezi Programı Bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya DİTAV İstanbul Şube Başkanı Av. Aydoğan Ahıakın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Ekinci, İstanbul Şanlıurfa İşadamları Derneği Başkanı Sami Ciriş, sanayici işadamı Şahin Akkaya ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Yatırımcıları Diyarbakır'a davet ediyoruz"

Cazibe Merkezi Programının Diyarbakır'da yatırım yapmak isteyenler önemli avantajlar sunduğunu belirten DİTAV İstanbul Şubesi Başkanı Ahıakın, "Başbakanımızın ilk olarak Diyarbakır'da açıkladığı Cazibe Merkezi Programı Diyarbakır için yeni umutların kapılarını açmıştır. Diyarbakır geleceğe daha umutlu bakıyor, Diyarbakır'da büyük bir değişim yaşanıyor. Geçen hafta Mersin'de DİTAV Mersin Şubemizin ev sahipliğinde tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Cazibe Merkezi Programı kapsamında bulunan 23 ilden biri olan Diyarbakır, yatırımcılara sahip olduğu, konum, nüfus, yetişmiş insan gücü ile önemli avantajlar sunmaktadır, bölgemizin ve Diyarbakır'ımızın istihdamının, insanımızın refahının arttırılması açısından değerli yatırımcılarımızı Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki Diyarbakırımıza ve program kapsamındaki 23 ilimize yatırıma davet ediyoruz" dedi.

"Program yatırımların önünü açacak"

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Maral, "Karacadağ Kalkına Ajansı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteriyoruz. Geçen hafta Mersin'de dün de İzmir'de toplantımızı gerçekleştirdik. Amacımız Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı önümüzdeki dönemlerde bir Adana, Mersin haline getirerek hükümetimizin 2023 yılında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırmak. Bunun için illerimizin dışında gelecek yatırımlar için çok önemli. 24 Ocak'ta başlayan ve 27 Şubat'ta sona erecek Cazibe Merkezi Programı'na Diyarbakır ve Şanlıurfa için bugüne kadar binin üzerinde başvuru olduğunu, bunların büyük bölümünün de yatırıma dönüşmesini beklediklerini, Cazibe Merkezleri Programı bu yatırımların önünü açacaktır" diye konuştu.

"Endişeler yersiz"

DTSO Başkanı Ahmet Sayar, güvenlikle ilgili endişelerin yersiz olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkedeki, dünyadaki genel sıkıntılar ne ise Diyarbakır'da da o ölçüde var. Yatırım açısından da uygun bir ortam bulunuyor. Diyarbakırlı iş adamı hemşerilerimizi bu fırsatlardan yararlanarak yatırım yapmaya çağırıyorum."

"Bölgemiz şahlanacak"

Sanayici işadamı Şahin Akkaya ise, "İş dünyası olarak ilk tanıtımızı Mersin'de yaptık. Bugün İstanbul'da Diyarbakır vakfımız ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesi, Güneydoğu da yatırım yapılabileceğini bu program ile bir daha göstermek mümkün olacaktır. Özellikle İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı dostlarımızın, işadamlarımızın bu programı fırsat bilerek yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu çalışmalarımızı açıkça bir yatırım daveti olarak görüyoruz. Bölgemiz sizlerin sayesinde ekonomik ve sosyal olarak şahlanacaktır" ifadelerinde bulundu.