‘Cazibe Merkezleri Kataloğu’ Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) ortaklaşa düzenlediği, "DMO Cazibe Merkezleri Kataloğu Tanıtım Toplantısı, 15...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) ortaklaşa düzenlediği, "DMO Cazibe Merkezleri Kataloğu Tanıtım Toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Malatya Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Daire Başkanı Cumali Küçük, Elazığ Bölge Müdürü Mustafa Necati Özbek, Malatya TSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzettin ve üyeler katıldı. Toplantıda konuşan DMO Elazığ Bölge Müdürü Mustafa Necati Özbek, "İlimizde bulunan inşaat ve gıda hariç tüm sektörlerdeki imalatçı ve üreticilerimizin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bünyesine katılarak kamu alınlarından daha fazla faydalanmalarını böylece kendileri daha geliştirmek, aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisi'nin tecrübelerinden de yararlanarak istihdamı ve üretimi artırmaktır" şeklinde konuştu. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Daire Başkanı Cumali Küçük ise, "Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nce teknoloji ve kurumsal hizmetlerdeki gelişmeler nedeniyle hızla değişen kamu ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik etmiş olduğumuz ürünlerde yenilik oranlarının artırılması, üretici firmaların desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Sunulan hizmet kalitesinin yükseltilerek kamu ihtiyaçlarının en iyi ve en kısa sürede karşılanması müşterilerimizin beklentilerine uygun politikalar geliştirilmesi ve uygulamaya konulması. Katalog sisteminde yer alan tedarikçi firma ve ürün sayısını artırılması ve çeşitlendirilmesi ile müşterimiz olan kamu kurumlarına daha fazla tür ve çeşitlerde ürün sunulması dolasıyla, genişleyen ürün yelpazesi ile müşteri hizmetlerine daha fazla cevap verebilen rekabetçi fiyatların oluştuğu bir katalog sistemi oluşturulması, amaçları ile tedarikçi sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Tedarik etmiş olduğumuz ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması dolasıyla Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulanacağı 23 il için düzenlenecek olan Cazibe Merkezleri için üretici firmalar desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları amacıyla sizlere Devlet Malzeme Ofisi tedarikçisi olmanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve en güvenli yolu olduğu bilinmektedir" dedi. DMO Satın Alma Müdürü Ahmet Kayaaslan, Cazibe Merkezleri Programı'yla, kapsamdaki 23 ilde yatırım ortamını canlandırarak, istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve KOBİ'lerin desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, Devlet Malzeme Ofisi'nin de bu çabalara destek sağlamak üzere çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulanacağı 23 ilde bulunan üretici durumundaki firmalar için DMO Cazibe Merkezleri Kataloğu oluşturulmasına karar verildiğini ve başvuruda bulunmak için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmadığını kaydeden Kayaaslan, Cazibe Merkezleri Kataloğu'nda yer alacak firmalara KOBİ kataloğu ile Genel Katalogda yer alacak firmalara göre getirilen avantajlarla ilgili bilgi verdi. Kayaaslan, "Genel katalogda 2 yıl, KOBİ kataloğunda 3 yıl olan sözleşme süresi cazibe kataloğunda ilk aşamada 1 yıl olarak uygulanması ve sonrasında ise uygulama sonuçlarına göre uzatılması kararlaştırılmıştır. Genel katalog müracaatlarının genel müdürlüğümüze yapılması öngörülmüşken, KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezi Kataloğu müracaatlarının da tüm ünitelerimizce kabul edilmesi sağlanmıştır. Genel Katalogda yurt çapında, KOBİ Kataloğunda ise firmaların bulundukları il ve çevrelerindeki illerde satış yapabilmeleri imkanı sağlanmış iken, Cazibe Merkezi Kataloğu firmalarının ülke düzeyinde Bölgesel Kalkınma Programı uygulandığı tüm illerde veya sadece üretim yaptığı ilde satış yapma imkanı sağlanmıştır. Genel Katalog için 50 bin TL, KOBİ Kataloğu için 25 bin TL olan sözleşme teminat tutarları Cazibe Merkezleri Kataloğu için 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Genel Katalog uygulamasında yıllık cirolar üzerinde firmalarda yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında alınan rüştün bedelinin, Cazibe Merkezlerindeki Katalog firmalarında alınmayacağı katalog üzerinde belirlenen belli bir tutar üzerindeki genellikle 50 bin TL'lik sipariş üzerinde alınan kamu kurumlarına yansıtılan firmalara yıllık ortalama toplam satışın üzerinde yüzde 2,5 kadar maliyet getiren tutar indirimleri alınmayacağı, Genel Katalog uygulamasında her ürün için alınan 300 TL katılım bedelinin Cazibe Merkezlerinin Kataloğunun yer aldığı firmalarda alınmayacağı belirlenmiştir. Genel ve KOBİ Kataloğunda ürün standartlarına ilişkin istenilen uygunluk belgelerini olmaması halinde 6 ay içerisinde getirmeleri kaydıyla, Cazibe Merkezi Kataloğuna başvurularının kabul edilmesi öngörülmüştür. Ana statümüzde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı kalmaksızın Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yer alan illerdeki üreticilerin, üretim konuları ve kamu kurumlarının talepleri dikkate alınarak gıda, ilaç ve yapım işleri konulu olan malzemeler dışındaki kataloğa alınacak malzeme çeşidinin genişletilerek uygulanmasına kara verilmiştir. Genel katalog kapsamında firmalarda satın alınan yerli ürünlerin fiyatlarına yüzde 7, yüzde 8 diğer ürünlere eklenen yüzde 8, yüzde 10 oranında eklenen hizmet bedelinin, KOBİ Kataloğunda olduğu gibi, Cazibe Merkezi Kataloğunda yüzde 4 olarak uygulanması belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.