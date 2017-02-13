Cazibe Merkezleri Programı Bölgeye İlgiyi Arttırdı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon TL olarak hedeflendiği ve 112 bin 400 kişinin istihdam edileceği...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon TL olarak hedeflendiği ve 112 bin 400 kişinin istihdam edileceği öngörülen Cazibe Merkezleri Programının birinci çağrı döneminde, Van için şu ana kadar 195'i yabancı olmak üzere bin 200 yatırımcının başvuru yaptığı belirtildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt ile Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, bölgede henüz program çağrı dönemine girmeden 1 milyar TL civarındaki 107 proje ön başvurusunun yapıldığını belirterek, bunun 10 bin kişilik istihdam sağlayacağını ifade etti. STK temsilcileri, ayrıca kente gelecek olan yatırımcılar için ellerinden gelen çabayı göstermeye de hazır olduklarını belirtti. 24 Ocak'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Çankaya Köşkünde bulunduklarını hatırlatan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, "Toplantıda malumunuz olduğu üzere sayın başbakanımız ve kalkınma bakanımız, Cazibe Merkezleri Programının alt başlıklarını ve uygulama esaslarını paylaştılar. Programın bizce en cezp edici tarafı, geçmişten beri süregelen teşvik paketi sistemlerinden farklı olması, esnek olması ve mevcut sanayicileri de kapsamasıdır. Halihazırda yarım kalan fabrikalarımız tamamlanıp, işletme sermayesi sıkıntısı çeken fabrikalarımızın da harekete geçirilmesi için hem faizsiz makine desteği, hem inşaat yapımı desteği, hem de faiz indirimli kredi destekleri seçeneklerinin sunulması son derece önemlidir" dedi.

"70 milyon euroluk ön yatırım başvurusu aldık"

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki diğer taleplerini de 9 maddelik bir rapor şeklinde Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarını ifade eden Bozkurt, "Mevcut 137 sanayicimize en alt limiti 2 milyon TL olmak üzere bir işletme desteğiyle vergi ve SSK indirimini içeren 9 maddelik bir rapor sunduk. Başbakanımız da bunu gayet olumlu karşıladı. Bizler bu Cazibe Merkezleri Programında Van'ı maksimum düzeyde nasıl faydalandırabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Programın, bölgemizin kanayan yaralı olan işsizlik sorununa çözüm getireceğine inanıyoruz. Van OSB olarak şu ana kadar yaklaşık olarak 70 milyon euroluk bir ön yatırım başvurusu aldık. Bizler Van OSB olarak büyük bir çaba içerisindeyiz, gelecek olan sanayicilerimize altyapısı tamamlanmış araziler hazırlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Van'ın cazibesini gündemde tutmamız gerekir"

Cazibe Merkezleri Programının bölgede ciddi bir heyecanla karşılandığını ifade eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise "Doğrusunu isterseniz çok heyecan verici ve başarılı olarak değerlendirdiğimiz yenilikçi bir destek program olduğunu ve bu programdan çok umutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bununla birlikte program yararlanıcıları arasında ciddi bir uyumun olması gerekir. Özellikle bu 23 ilde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarına bu anlamda önemli görevler düşüyor. Bizler de Van TSO olarak ilimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu ifade etmiştik. Van'ın cazibesini bu anlamda gündemde tutmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Aslan payını Van kaptı"

Program kapsamında bedelsiz arsa tahsisinden anahtar teslimi fabrika binalarına, makine desteklerinden işletme kredisine kadar birçok parametrede desteklerin sunulduğunu ifade eden Takva, sözlerin şöyle devam ettirdi:

"Van'da yaklaşık 2,5 aylık süre içerisinde ön başvurular gerçekleşti. Buradaki rakamlara baktığımızda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde Van'da 107 projenin ön başvuru yaptığını ve bunların toplamda 976 milyona tekabül eden bir proje yatırım tutarı öngörüldüğü ve bunun da 10 bin kişilik bir istihdama tekabül ettiğini biliyoruz. Bu sayı ile ön başvurularda aslan payını ilimiz kaptı diyebiliriz. Umuyorum ki bu rakamı kesin başvurularla birlikte ikiye katlayacağız. Çünkü yatırımcılar detaylar konusunda da net bir bilgiye sahip olmak istiyorlardı. Ancak ön başvuru sürecinde yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırım başvurusunun olması son derece umut vericidir."

"Helva yapmamak için de hiçbir neden yok"

Yapılacak olan yatırımlarının minimum 2 milyon TL olduğunu belirten Takva, ayrıca Kalkınma Bakanlığı ile temas halinde olacaklarını ve bu rakamın indirilmesi konusunda taleplerini ileteceklerini belirterek, "Program çok yenilikçi ve inovatif bir destek programıdır. Bir yatırımcı parmağını taşın altına koyduğunda, devletin de elini taşın altına koyması beklenebilir. Özellikle bölgeler arası kalkınmışlık farkını da belki ortadan kaldıracak olması açısından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani elimizde yağımız var, unumuz var. Helva yapmamak için de hiçbir neden yok. Bizler de gelecek olan yatırımcılarımızın emrinde olacağımızı beyan etmekteyiz" diye konuştu.

"Oda olarak elimizden geleni yapmaya hazırız"

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin ise Cazibe Merkezleri Programının son derece önemli olduğunu, ancak uygulama noktasında bazı çekingelerinin olduğunu belirterek, "Cazibe merkezleri fikri güzel bir fikir olmakla beraber uygulanabilirliği noktasında şüphelerimiz vardır. Umarım ilimiz bu programla ciddi bir yere gelir. Oda olarak bizler de elimizden gelen bütün imkanlarımızı danışmalık çerçevesinde buradaki esnaf ve tüccarımıza yardımcı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cazibe merkezleri kapsamında Van'da şu ana kadar 195'i yabancı olmak üzere bin 200 yatırım başvurusu yapıldığı, İran merkezli firmaların yanı sıra Alman ve Fransız şirketlerin de olduğu öğrenildi.