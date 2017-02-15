  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 2 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Cazın Ustaları Büyüledi

» »
Cazın Ustaları Büyüledi
Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın Caz Gecesinde, usta isimler caz severlerle buluştu.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın Caz Gecesinde, usta isimler caz severlerle buluştu. Sanatçılar Onur Puza, Tamer Temel, Cem Aksel, Matt Hall ve Valentin Conus'tan oluşan grubun seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası konserleri kapsamında Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda Caz Gecesi düzenlendi. İzmirli caz severler konsere büyük ilgi gösterdi. Müzik Bölümü Caz Departmanı öğretim görevlileri Onur Puza'nın gitarda, Valentin Conus'un saksafonda yer aldığı grupta, cazın duayen isimleri Matt Hall kontrbasta, Cem Aksel davulda, Tamer Temel de saksafonda dinleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi. Grup, 1,5 saat süren konserin sonunda caz severler tarafından ayakta alkışlandı.

Sanata katkı

11. yılına giren Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, İzmir'de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturuyor. 2006 yılında üniversitenin kurucusu Selçuk Yaşar'ın fikriyle hayata geçirilen Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller gibi etkinliklerle müzikseverlere sunmayı hedefliyor. Bugüne kadar pek çok etkinlikte dinleyicileriyle buluşan orkestra ile birlikte İdil Biret, Gülsin Onay, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Orkestra, yıl boyunca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampuüsü Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Cazın Ustaları Büyüledi

Cazın Ustaları Büyüledi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Bozdoğan’ın Sorunları Aydın’da Konuşuldu15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Efeler Doğayı Koruyor, Doğayı Koruyanları Da Ödüllendiriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Cazın Ustaları Büyüledi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Rektör Sabuncuoğlu Üniversite Adayı Öğrencilerle Buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Niğde’de İstihdam Seferberliği Toplantısı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Mhp İl Başkanı Arif Ekici: “Anayasa Mhp’nin Süzgecinden Geçmiştir”15 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti