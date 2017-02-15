Cazın Ustaları Büyüledi

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın Caz Gecesinde, usta isimler caz severlerle buluştu.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın Caz Gecesinde, usta isimler caz severlerle buluştu. Sanatçılar Onur Puza, Tamer Temel, Cem Aksel, Matt Hall ve Valentin Conus'tan oluşan grubun seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası konserleri kapsamında Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda Caz Gecesi düzenlendi. İzmirli caz severler konsere büyük ilgi gösterdi. Müzik Bölümü Caz Departmanı öğretim görevlileri Onur Puza'nın gitarda, Valentin Conus'un saksafonda yer aldığı grupta, cazın duayen isimleri Matt Hall kontrbasta, Cem Aksel davulda, Tamer Temel de saksafonda dinleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi. Grup, 1,5 saat süren konserin sonunda caz severler tarafından ayakta alkışlandı.

Sanata katkı

11. yılına giren Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, İzmir'de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturuyor. 2006 yılında üniversitenin kurucusu Selçuk Yaşar'ın fikriyle hayata geçirilen Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller gibi etkinliklerle müzikseverlere sunmayı hedefliyor. Bugüne kadar pek çok etkinlikte dinleyicileriyle buluşan orkestra ile birlikte İdil Biret, Gülsin Onay, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Orkestra, yıl boyunca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampuüsü Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.