Cebeci Kampüsü’nde Khk Protestosuna Polis Müdahale Etti

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto eden gruba polis müdahale etti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto eden gruba polis müdahale etti. Olaylarda 6'sı kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde üniversiteden ihraçları protesto etmek isteyen gruba, polis yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu şeklinde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Slogan atamaya devam eden ve hakaretler savuran grup üyelerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi. Kampüs içerisine giren ekipler, slogan atmaya devam eden ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eylemcileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan birisini polis ekiplerinden almak isteyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile polisler arasında kısa süreli tartıma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu eylemciler, farklı yönlere dağıldı. Okulun duvarlarından atlayarak tekrar kampüse girmeye çalışan eylemcilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederek grubu uzaklaştırdı.

Olaylarda 6'sı kadın 12 kişi gözaltına alındı.