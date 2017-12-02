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Çeçen İşadamı Medet Ünlü’nün Cinayet Şüphelisi 4 Yıl Sonra Yakalandı

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Çeçen İşadamı Medet Ünlü’nün Cinayet Şüphelisi 4 Yıl Sonra Yakalandı
Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu işadamı Medet Ünlü'nün ofisinde öldürülmesiyle ilgili aranması bulunan şüpheli Alanya'da yakalandıktan...

Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu işadamı Medet Ünlü'nün ofisinde öldürülmesiyle ilgili aranması bulunan şüpheli Alanya'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer P. ismindeki şüphelinin 4 yıldır arandığı ve Fuat H. isminde sahte kimlik çıkartarak dolaştığı öğrenildi.

22 Mayıs 2013 günü, Ankara Çankaya'daki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Ünlü'nün cinayet zanlısı, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 27 yaşındaki Ömer P. isimli şahsı durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan P.'nin üzerinden çıkan Fuat H. İsimli kimliğin sahte olması üzerine ekipler şahsı gözaltına aldı. Karakola götürülen ve burada sorgusu yapılan şahsın, 2013 yılında Ankara'da Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu işadamı Medet Ünlü'nün ofisinde öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak aranan Ömer P. olduğu tespit edildi.

'Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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