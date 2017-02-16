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ÇEDAŞ, kayıp kaçak oranını 5,97'ye düşürdü

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ÇEDAŞ, kayıp kaçak oranını 5,97'ye düşürdü
Türkiye genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en az kesinti yaşanan bölge unvanını alan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kent merkezi ve ilçelerden sonra şimdi de yatırımı köylere taşıyor.

ÇEDAŞ, 2023 hedefleri doğrultusunda sadece Tokat kırsalında 2017-2023 arasında 200 milyon toplamda ise 350 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyor. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtımını üstelenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) 2010-2015 yılları arasında üç kente toplam 400 milyon liralık yatırım yaptığı bildirildi.

350 MİLYON LİRA HARCAYACAĞIZ
ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şirketin özelleştiği 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ve denetimler sonucunda Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kayıp-kaçak oranını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği hedefin altında bir seviyeye taşıdıklarını söyledi. Genel Müdür Akboğa, 2017-2023 arasında Tokat’a bağlı 552 köyde, 80 bin 500 direk, 820 trafo, 470 kilometre orta gerilim, 2 bin 350 kilometre de alçak gerilim hattını yenileyeceklerini, kırsal ve şehir merkezi olmak üzere toplamda 350 milyon lira harcama yapılacağını söyledi. Akboğa, "2016 yılı şirketimiz için belirlenen hedef oran yüzde 7,93’tür. Şirketimiz ise hedef kayıp-kaçak oranını 5,97 olarak gerçekleştirmiştir" dedi.

Taner YEŞİLSU/ TOKAT

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