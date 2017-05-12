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Çedaş’tan Yiğidolar’a Taraftar Desteği

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Çedaş’tan Yiğidolar’a Taraftar Desteği
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sivasspor'un hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı...

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sivasspor'un hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyen şirket çalışanları için otobüs tahsis edecek.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tüketicilerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti verme noktasında yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ spora ve sporculara verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. ÇEDAŞ, Sivas'ın en büyük marka değeri olan ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyen şirket çalışanları için otobüs tahsis edecek.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de talihsiz bir sezon geçirerek küme düşen Sivasspor'un TFF 1. Lig'de gösterdiği başarının Süper Lig'i hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonu tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkacağına inandığını ifade eden Akboğa,"TFF 1. Lig'de mücadele eden Yiğidolar bu sezon ligde sergilediği mücadele ve futbol ile hem Sivas halkının hem de futbol camiasının beğenisini topladı. Ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselme yolunda büyük avantaj yakalayan Sivasspor kalan iki maçtan birini alması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor. Bu nedenle bu hafta oynanacak deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşması ayrı bir önem taşıyor. Biz de böylesine önemli bir dönemde Sivasspor'a her zamankinden daha çok destek vermemiz gerektiğini düşünerek hafta sonu deplasmanda yapılacak karşılaşmayı izlemek isteyen şirket çalışanlarımızı tahsis ettiğimiz otobüsle Sivasspor'a destek olmaları için Adana'ya göndereceğiz" dedi.

Sivasspor'un Adana Demirspor karşılaşmasından 3 puan alması halinde ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacağını dile getiren Akboğa,"Şehrin bir marka değeri olan Sivasspor'a destek olma noktasında ligin son haftası Evkur Yeni Malatyaspor maçı için karşılaşmayı izleyecek şirket çalışanlarımızın maç biletlerini alarak desteğimize devam edeceğiz. Ayrıca son maç öncesi Sivasspor'a destek amacıyla şirket filomuzdaki araçlarla konvoy yaparak şehir turu yapmayı planlıyoruz. Tüm enerjimizle Yiğidolar'ın yanında olduğumuzu belirtiyor ve Sivasspor'a Adana Demirspor maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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