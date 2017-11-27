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Çekici İle Oto Hırsızlığına Polisten Suçüstü

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Çekici İle Oto Hırsızlığına Polisten Suçüstü
Isparta'da araçları oto kurtarıcısı ile çektirerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Isparta'da araçları oto kurtarıcısı ile çektirerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, geçtiğimiz gün İsmail Ü. (34), oto kurtarıcısını arayarak Akkent Mahallesi'nden satın aldığı 74 model aracı çektirmek istediğini söyledi. Söz konusu yere giden çekici, 32 HB 614 plakalı otomobili ücreti karşılığında çekerek Gül Petek Sanayi Sitesi'ndeki Hurdacılar mevkiine taşıdı. İddiaya göre İsmail Ü.'nün daha sonra yine aynı çekiciyi arayarak, Sav kasabasında bulunan 86 model 32 LS 138 plakalı başka bir aracı bu kez Burdur'un Bucak ilçesine çektirmek istemesi üzerine şüphelenen oto kurtarıcısı polise haber verdi. Aldıkları bilgiler doğrultusunda söz konusu yere giden Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çektirilmek istenen araç sahibi ile görüştüklerinde böyle bir talebinin olmadığı bilgisine ulaştı. Olayın hırsızlık olduğunun anlaşılması üzerine polis, araç çektirmek suretiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen İsmail Ü.'yü suçüstü yakaladı. Araçların gerçek sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından

bugün Isparta Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan İsmail Ü., tutuklanarak Isparta E Tipi Cezaevine gönderildi.

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