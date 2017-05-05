‘Çekirge’ Giresun Polisinden Kaçamadı

Giresun polisi 10 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan "Çekirge" lakaplı hırsızı yaptığı titiz çalışma sonucunda Bulancak ilçesinde kıskıvrak...

Giresun polisi 10 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan "Çekirge" lakaplı hırsızı yaptığı titiz çalışma sonucunda Bulancak ilçesinde kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan R.Z. (30) isimli şahıs geçtiğimiz aylarda Ordu'da cezaevinden firar etti. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs firar ettikten sonrada suçlarına yenilerini ekledi.

Firar ettikten sonra Ordu il merkezi ve Fatsa ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan "çekirge" lakaplı firari şahıs Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde 3 Ortaokulun kantinine girdiği anlaşıldı.

'Çekirge" lakaplı hırsızlık şüphelisinin yakalanması için Giresun Asayiş Şube ekipleri ile Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu R.Z. ilçede kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında hırsızlıkta kullanıldığı anlaşılan bir adet tornavida, hırsızlıktan elde ettiği anlaşılan 865 lira madeni para ile Bin 220 lira kağıt para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.