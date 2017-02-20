Çekirge Meydanı İçin Projeler Yarışıyor

Bursa'nın simgesi olan Çekirge Semti'ndeki meydan Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek günümüz Bursa'sına uygun hale getirilecek.

Bursa'nın simgesi olan Çekirge Semti'ndeki meydan Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek günümüz Bursa'sına uygun hale getirilecek. Düzenlenen yarışmaya çok sayıda proje başvururken, birinciye 100 bin lira ödül verilecek yarışmaya 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çekirge Meydanı için düzenlenen yarışmayla ilgili bilgi verdi. Çekirge Meydanı'nın Bursa'nın simgesi olduğunu ve orada çok önemli bir kavşak bulunduğunu anlatan Dündar, "Bölgede yoğun bir araç trafiği söz konusu. Orası çok eski Bursa'dan bugüne gelen yapılaşmaların, tescilli yapıların olduğu bir bölge. Çekirge Meydanı'nın da yenilenmesine karar verdik. Bu konuda proje yarışması düzenledik. Bir çok kişiyi işin içine katarak güzel bir proje çıkartmayı hedefliyoruz. Bu projenin içerisinde Bursa'daki üniversitelerimiz var. Oradaki hocalarımıza danışarak bir yarışma projesi hazırladık. Bu projeyle mimarların, mühendislerin ve teknik işleri yapanların katılacağı Çekirge Meydanı'ndan Uludağ yolu civarındaki tarihi bölgeyi kapsayan bir çalışma olacak. Bu çalışmayla meydan nasıl daha güzel yapılabilir ve bugünün Bursa'sında araç ile yaya trafiğini bunu nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz, oradaki termal ve tarihi dokunun ortaya çıkacağı projenin yeniden düzenlenmesi ele alınacak. Bu meydanın düzenlenmesi ile birlikte ne kadar tarihi dokunun ortaya çıkması, hangisinin korunması ve gerek olmamasının ortaya çıkması gerekiyor" dedi.

Proje ile alakalı duyuruları yaptıklarını ifade eden Dündar, "Şimdiden projeler gelmeye başladı. 3 Nisan'a kadar projeleri toplayacağız. Jüri üyelerimiz bunun değerlendirmesini yaptıktan sonra 20 Haziran'da kamuoyu ile paylaşacak. Jüri çok önemli. Akademik odalardaki mimarlar, mühendisler, üniversitelerdeki hocalarımız, bu işi bilen ve katkısı olan kişiler olacak. Bursa için önemli kazanç olacak" diye konuştu.

Çekirge Meydanı'nın incelenmesi gerektiğini anlatan Dündar, "Proje tamamlandıktan sonra ihale sürecine başlayacağız. Bir an önce başlayarak günümüz Bursa'sına tarihi kimliği ile birlikte kavuşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda birinciye 100 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek