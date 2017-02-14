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Çekmeköy’de 43 Çift Sevgiler Günü’nde Evlendi

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Çekmeköy’de 43 Çift Sevgiler Günü’nde Evlendi
Çekmeköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 43 çiftin nikahını kıydı.

Çekmeköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 43 çiftin nikahını kıydı. 7 yıldır birlikte olan Damla Ersarı ile Cihad Arığ çifti de Sevgililer Günü'nde mutluluğa "evet" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 14 Şubat Günü dolayısıyla 43 çiftin nikahını kıydı. Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen nikahlarda unutulmaz bir günde evet diyerek evliliğe adım atan çiftlerin mutluluğu gözlarınden okundu.

Çekmeköy'de 14 Şubat nedeniyle nikahı kıyılan ilk çift, 7 yıldır birliktelik yaşayan ve uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran Damla Ersarı ile Cihad Arığ oldu. Çiftin nikahını kıyan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, evlilik cüzdanını gelin Damla Ersarı'ya takdim ederken çifte günün hatırası olarak gül ve radyo hediye etti.

14 Şubat'ın özel bir gün olduğunu kaydeden damat Cihad Arığ, "14 Şubat'a denk gelmesi bizim için iyi oldu. Daima hatırlanacak. Özel bir gün olmasını istedik. Darısı bekleyenlerin başına. 7 senedir bekliyoruz" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bugün farkındalık var. Vatandaşlarımız nikahı 14 Şubat'a getirmeye çalışıyor. Bugün gençlerimizin nikahlarını kıyacağız, gençlerimizin yanında olmak istedik. Bugün nikahını kıyacağımız gençler inşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Bir yastıkla uzun yıllar geçirmelerini temenni ediyorum. Gün boyu nikahlar kıyılacak. Çiftlere radyomuz var gül hediye edeceğiz" dedi.

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