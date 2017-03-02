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Çekmeköy’de Okullarda Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Çekmeköy’de Okullarda Deprem Tatbikatı Yapıldı
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (ÇEKUT) tarafından okullarda deprem, afet, yangın ve ilk yardım eğitimleri çerçevesinde Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nde...

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (ÇEKUT) tarafından okullarda deprem, afet, yangın ve ilk yardım eğitimleri çerçevesinde Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirildi. ÇEKUT Kaptanı Erdem Genç ve ekibi tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler deprem ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Çekmeköy Belediyesi ile Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı deprem eğitimi ve tatbikata eşlik eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sınıflara girerek verilen eğitimi izledi. İlçede bulunan bütün liselerde bu eğitim ve tatbikatları yaptıklarını anlatan Başkan Poyraz, "15 Mayıs'a kadar bütün liselerimizde gençlerimize anlatalım. Sonuçta İstanbul deprem bölgesinde bir yer. Beklenen de bir deprem var. Böyle bir şey olması halinde hazırlıklı olma konusunda sizleri bilgilendirecek" diye konuştu.

Depreme okulda yakalanılırsa ne yapmalı, afet durumunda aile planı, ilk 72 saatte neler yapılmalı konularında uygulamalı eğitim veren Erdem Genç, "Önce eğitim veriyoruz. Sonra tatbikat yapıyoruz. Eğitimde deprem ve afetlerle ilgili farkındalık eğitimi veriyoruz. Sonrasında okul tahliyesi yapıyoruz. Topraklarımızın büyük bir kısmı afet riski altındadır. Öğrencilerimizin bu konuda hazır olmasını istiyoruz. Deprem anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Afetlerden etkilenmemenin yollarını anlatıyoruz. Riskleri azaltabilmenin yollarını konuşuruz. Afet ve acil durumlardan sonra yanında bu kartı olanların kimlik bilgileri kronik rahatsızlığı aile bilgileri her şeyleri bu kartlarla sağlayabilirler. Bu kartlar yetişkinlerin yanlarında olması gereken kartlar. Belediye olarak 20 bin tane dağıttık" dedi.

Öte yandan gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler yaşanacak bir depremde neler yapacağı ile ilgili neler yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

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