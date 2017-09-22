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Çekül Akademi’nin Kastamonu’daki Eğitim Programı Sona Erdi

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Çekül Akademi’nin Kastamonu’daki Eğitim Programı Sona Erdi
ÇEKÜL Akademi'nin Kastamonu'da düzenlediği eğitim programı sona erdi.

ÇEKÜL Akademi'nin Kastamonu'da düzenlediği eğitim programı sona erdi.

Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginliğinin korunması için yerelde yürütülen çalışmalara ÇEKÜL Vakfı'nın bütüncül koruma anlayışını ve uzman kadrosunun deneyimlerini aktarmak üzere ÇEKÜL Vakfı bünyesinde yer alan ÇEKÜL Akademi tarafından tertip edilen çalışmalardan bir tanesi de Kastamonu'da tamamlandı.

ÇEKÜL Akademi tarafından "Kastamonu'da Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme" konulu eğitim programının sertifika töreni gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği ÇEKÜL Akademi tarafından "Yerel Yönetimlere Yönelik Kültürel ve Kentsel Koruma" başlıklı eğitim programı Kastamonu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilirken program sertifika töreni ile son buldu. Sertifika törenine Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sevgilioğlu ve Mustafa Üçüncü de katılırken katılımcılar sertifikalarını Belediye Başkan Vekili Eşref Can ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu'ndan aldılar.

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Kastamonu'nun tarihi dokusu göz önünde bulundurulduğunda bu eğitimin burada yapılmasının çok yerinde bir tercih olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu ise, bu eğitimin kendilerine büyük deneyimler kazandırdığını ifade etti.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması, yeniden onarılarak fonksiyon kazandırılması ve tüm bu çalışmaların 3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmesinin takdire şayan bir iş olduğunu dile getiren katılımcılar da, Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca katılımcılar, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve ekibine teşekkür ettiler. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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