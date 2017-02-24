Eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Cihaner'i gözaltına alan firari emniyet müdürünün kardeşi Yalova'da tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından Yalova'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalova Üniversitesinde, Bahçe Kültürleri Araştırma Müdürlüğünde ve Yalova Defterdarlığında görev yapan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.G.'nin, eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Cihaner'i gözaltına alan, FETÖ/PDY soruşturmasının Amerika'ya kaçan firari sanığı ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü eski Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Murat Günbey'in kardeşi olduğu öğrenildi. Terör örgütüne üye olmak suçlaması ile mahkemeye sevk edilen 9 kişiden K.Ş., S.G. ve A.Ü. tutuklandı.
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