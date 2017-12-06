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Çelenk’ten Kudüs Tepkisi

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Çelenk’ten Kudüs Tepkisi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ihtimaline tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ihtimaline tepki gösterdi.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma düşüncesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Çelenk, "Filistinli kardeşlerimiz bugün, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, insanlık dışı muamelelere maruz kalırken, İsrail'e böyle bir koz verilmesinin hiçbir hukuki, insani ve vicdani açıklaması olamaz. Uluslararası hukukun dahi hiçe sayıldığı Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan ABD, tarihi boyunca İsrail'in emellerinden biri olan bu hamleyi geri çekmelidir. Filistin, yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu değil, insanlık tarihine kara leke olarak yerleşen bir zulümdür. Biz Müslümanlar olarak, Müslüman iş insanları olarak var gücümüzle bu zulmün karşısında durduk ve duracağız. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya kalabalık bir ekiple yaptığımız ziyaretle de bunu ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir" şeklindeki ifadelerini, konuyla ilgili açıklamalarını ve bölgedeki sorunları daha derinleştirecek adımların atılmaması konusundaki ikazını destekliyoruz. Müslümanların kanayan yarası olan Kudüs'ün işgaline tüm dünyanın tepki vermesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bir insanlık meselesidir" ifadelerine yer verdi.

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