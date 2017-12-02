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Çelik: "Amacımız Fatsa Gençliğini Spora Kazandırmak"

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Çelik: "Amacımız Fatsa Gençliğini Spora Kazandırmak"
Fatsa Dolunay Spor Kulübü Başkanı Erhan Çelik ve Sportif Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ile bir araya...

Fatsa Dolunay Spor Kulübü Başkanı Erhan Çelik ve Sportif Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ile bir araya gelerek gençlerin spor daha çok spor yapması için fikir alışverişinde bulundu.

Dolunay Spor Kulübü Başkanı Erhan Çelik ziyaret amaçlarının alt yapı projelerini anlatmak olduğunu belirterek, "Şu anda Fatsa'da 150'si lisanslı 350 sporcu ile hizmet veriyoruz. U 12'den U 19'a kadar bütün liglerde mücadele ediyoruz. Amacımız Fatsa gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapmalarını sağlamak ve hedef takımımız olan Fatsa Belediyespor'a oyuncu kazandırmak. Bu amaçla tecrübeli 7 antrenör ile hizmet veriyoruz" dedi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ise spor anlamında hizmet veren bütün kulüplere imkanlar ölçüsünde destek olduklarını söyledi.

Erhan Çelik ve Niyazi Hüseyinoğlu Muharrem Aktepe'ye günün anısına üzerinde ismi yazılı bir forma hediye etti.

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