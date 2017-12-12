Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir restorandan çelik kasayı çaldıkları iddiası ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir restorandan çelik kasayı çaldıkları iddiası ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen, çelik kasa hırsızlığı olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda olayı Y.G. (26), R.Ş. (26) ve abisi M.Ş'nin (36) gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalınan çelik kasanın Zafer Mahallesi Zübeyde Hanim Caddesindeki bir ikamette olduğunu belirleyen polis ekipleri diğer 3 şüphelinin adresleriyle birlikte belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zafer Mahallesindeki adreste yapılan aramada suça karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu H.İ. (25) işyerinden çalınan çelik kasayla birlikte yakalandı. Gözaltın alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G (26), R.Ş (26) ve M.Ş (36) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Suriye uyruklu H.İ.(25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.