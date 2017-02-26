Çelikcan: "Vatandaşa Sorun Çıkartan Bürokratlar Artık Barınamayacak"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği referandumu çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği referandumu çalışmalarını sürdürüyor. Vesayet dönemlerinin tarih olacağını söyleyen Çelikcan hükümet krizlerinin de son bulacağını ifade etti.

Yalnızca, Şahinağa, Gökçeli, Beyköy, Yenice, Çagırkanlı ve Sarıçam mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelikcan, görevde ehliyet ve liyakatin ön plana çıkacağını belirterek, "Hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli oluşacaktır. Hiç bir bürokrat artık bugün git yarın gel demeyecektir" dedi.

Beraberinde AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Av. Ahmet Çözer ve meclis üyeleri ile birlikte vatandaşları ziyaret eden Çelikcan, başkanlık sisteminin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak bir çok yenilik getireceğini, gelecek yeniliklerinden birinin ise bürokratik gecikmelerin ortadan kalkması olacağını söyledi. Çelikcan, "Kamuda gereksiz yere sorun çıkartan bürokratlar artık barınamayacaktır. Yeni yönetim, işbaşına geldiğinde icraatlar hızlı bir şekilde yapılacak, engel olanlar görevden alınacak. Yerlerine çalışan bürokratlar atanacak" diye konuştu.

Kanunlara uygun olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacağını söyleyen Çelikcan, "Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak" dedi.