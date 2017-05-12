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Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı

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Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı belde belediyesi tarafından yapılan cemevi hizmet vermeye başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı belde belediyesi tarafından yapılan cemevi hizmet vermeye başladı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde belediye ve halkın da desteği ile yapılan cem evi hizmete girdi. Yaklaşık 4 yıl önce Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Pınarbaşı cem evi hizmete girdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çalğan, cemevinin yapılması için yaklaşık 4 yıl önce yapımına başladıklarını ve cem yapılmaya başlandığını söyledi.

Cemevin de konferans salonu, morg ve gasilhane yapıldığını belirten Başkan Çalğan, cemevinde sosyal ve kültürel etkinliklerde yapılabileceğini kaydetti.

Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı

Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı

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