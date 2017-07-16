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Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

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Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri devam ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu resim sergisi açıldı. Serginin ardından hep birlikte kılınan namaz ile 15 Temmuz Şehitleri anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı. 15 Temmuz için yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından yapılan gösteriler meydanda bulunan onlarca vatandaşın büyük beğenisini topladı. Vatandaşların demokrasi nöbeti meydanda kılınan sabah namazı ile sona erdi.

Etkinliğe Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan'da vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

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