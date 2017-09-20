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Çelikhan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Çelikhan’da İlköğretim Haftası Kutlandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Atatürk İlkokulunda İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Atatürk İlkokulunda İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

İlköğretim Haftasının başlamasından dolayı düzenlenen törene Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alper Şentürk,İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar,kurum müdürleri,öğretmen ve öğrenciler katıldı.

2107-2018 Eğitim öğretim yılında Çelikhan'da 3 bin 225 öğrenci, 245 öğretmen 94 personel ile ders başı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar yaptığı konuşmada, eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını ve ciddi sorun ve eksikliklerinin olmadığını belirterek, 12 norm açığı olduğunu ve bu açığı ücretli öğretmen görevlendirerek aşacaklarını söyledi.

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