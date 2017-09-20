Çeltik üreticileri 'yağmur' mağduru

Osmancık'ın önemli ürünlerinden biri olan çeltikte hasat çalışmaları sürerken, yağan sağanak yağış üreticileri mağdur etti

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde önceki akşam başlayan sağanak yağış Ardıç, Ovacıksuyu, Sekibağı, Kumbeli Kalise ve Hacıhamza'da etkili oldu. Biçerdöverlerle gün içerisinde hasadı yapılan ve traktör römorkları ile haramlara taşınarak kurutmaya bırakılan çeltiklerin yağmurdan ıslandığı belirtildi.

Toplam 21 bin dönün alanda Osmancık-97 çeşidi çeltik akim alanın gerçekleştiği Osmancık'ta bir dönümden ortalama 900 kg çeltik verimi olduğu, toplamda 20 bin ton çeltik ürün hasılatın gerçekleşeceği tahmin edildiği ve Türkiye’de tüm çeltik ekim alanlarının yüzde 2’sine tekamül ettiği bildirildi.

İlçenin en önemli gelir kaynağın çeltik ürünü olduğunu ifade eden üreticiler, çeltiğin sulak alanda yetişmesi nedeniyle ekim esnasında yaşanan sorunlar gün geçtikçe artığını ve özellikle maliyetleri artıran yabancı ot mücadelesinin başlı başına bir sorun oluşturduğunu savundu. Bilinen etkin maddelerle yapılan zirai mücadelede bağışlık kazanması nedeniyle çeltik bitkisinde hastalık ve zararlılara karşı mukavemetinin düştüğü kaydedildi.