  • BIST 94.193
  • Altın 140,772
  • Dolar 3,5604
  • Euro 3,8966
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 20 °C

Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser

» »
Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan uçurtma festivalinde ünlü sanatçı Cem Belevi engelliler için ücretsiz konser verecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan uçurtma festivalinde ünlü sanatçı Cem Belevi engelliler için ücretsiz konser verecek.

Gümbet Değirmenler mevkiinde sabah saat 10.00'dan itibaren Engelliler Haftası kapsamında 14 Mayıs Pazar günü Anneler Gününde düzenlenecek 11. Bodrum Uçurtma Festivali'nde ünlü pop müzik sanatçısı Cem Belevi ücretsiz halk konseri ile sahne alacak. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi himayelerinde Miyase Karlıova Organizasyon tarafından "Engelleri Gökyüzü'nde Kaldıralım" sloganı ile Rixos Premium Bodrum ana sponsorluğunda 10 yıldır gerçekleştirilen organizasyon Bodrum'un en büyük halk organizasyonu için hazırlıklar başladı.

Çökertme Gazetesi sahibi ve Miyase Karlıova Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, "Her yıl olduğu gibi tüm Bodrumluları ve çocuklarımızı engellilerimize destek olmak için Gümbet Değirmenler Mevkii'ne 11. Uçurtma Şenliğimize bekliyoruz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler" dedi.

Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser

Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser

Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binlerce Genç Sağanak Yağmur Altında Kolpa Grubu’nu Dinledi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:48
  • Tekirdağ’dan Fazıl Say Geçti06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • 120 Kişilik Koro 8 Farklı Dilde Konser Verdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:13
  • Pascal Nouma Bodrum’u Salladı05 Mayıs 2017 Cuma 13:33
  • Gençler Dj Suat Ateşdağlı İle Eğlenceye Doydu05 Mayıs 2017 Cuma 10:13
  • Adriana Lima’dan Mesaj: "Hepinizi Özledim"05 Mayıs 2017 Cuma 09:33
  • Engin Altan Düzyatan: ’’Diriliş Ertuğrul’u İlk Önce Reddettim’’04 Mayıs 2017 Perşembe 19:58
  • Ünlü Sanatçılara Mevlana Ödülleri Verildi04 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Çağrıya Kayıtsız Kalmadı04 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti