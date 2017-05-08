Cem Belevi’den Engelliler İçin Ücretiz Konser

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan uçurtma festivalinde ünlü sanatçı Cem Belevi engelliler için ücretsiz konser verecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan uçurtma festivalinde ünlü sanatçı Cem Belevi engelliler için ücretsiz konser verecek.

Gümbet Değirmenler mevkiinde sabah saat 10.00'dan itibaren Engelliler Haftası kapsamında 14 Mayıs Pazar günü Anneler Gününde düzenlenecek 11. Bodrum Uçurtma Festivali'nde ünlü pop müzik sanatçısı Cem Belevi ücretsiz halk konseri ile sahne alacak. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi himayelerinde Miyase Karlıova Organizasyon tarafından "Engelleri Gökyüzü'nde Kaldıralım" sloganı ile Rixos Premium Bodrum ana sponsorluğunda 10 yıldır gerçekleştirilen organizasyon Bodrum'un en büyük halk organizasyonu için hazırlıklar başladı.

Çökertme Gazetesi sahibi ve Miyase Karlıova Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, "Her yıl olduğu gibi tüm Bodrumluları ve çocuklarımızı engellilerimize destek olmak için Gümbet Değirmenler Mevkii'ne 11. Uçurtma Şenliğimize bekliyoruz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler" dedi.