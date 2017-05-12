Cem İlkel, Atp Challenger’da Finale Yükseldi

Özbekistan'ın Karşi şehrindeki ATP Challenger Turnuvası'nın yarı finalinde Kazak rakibi Dmitry Popko'yu yenen Cem İlkel, finale çıktı.

Özbekistan'ın Karşi şehrindeki ATP Challenger Turnuvası'nın yarı finalinde Kazak rakibi Dmitry Popko'yu yenen Cem İlkel, finale çıktı. Cem, finalde Belaruslu Egor Gerasimov karşılaşacak.

21 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki ikinci finalini Özbekistan'ın Karşi şehrinde katıldığı turnuvada yakaladı. İlkel, yarı finalde karşılaştığı Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 3-6, 7-6, 6-4'lük setlerle yenerek finale yükseldi.

2 saat 19 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB İzmir Cup'ın ardından ikinci kez bir ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 75 bin Dolar ödüllü Karşi Challenger'ın finalinde klasmanın 225. basamağındaki Belaruslu Egor Gerasimov ile karşı karşıya gelecek.