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Cem Küçük: “Terör Örgütlerin Saldırısı İse Vız Gelir Tırıs Gider”

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Cem Küçük: “Terör Örgütlerin Saldırısı İse Vız Gelir Tırıs Gider”
Evine yönelik silahlı saldırıya ilişkin konuşan Gazeteci Cem Küçük, "DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider" dedi.

Evine yönelik silahlı saldırıya ilişkin konuşan Gazeteci Cem Küçük, "DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider" dedi.

Edinilen bilgiye göre Cem Küçük'e ait olan ancak kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve silahla ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce akşam saatlerinde yapılan saldırıda evin camları patladı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırı sırasında evde bulunan Osman Küçük'ün eşi ve çocuğu şans eseri yara almadı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle mücadele ekipleri de saldırı bölgesinde incelmelerde bulunurken, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cem Küçük açıklama yaptı

Ekipler evin çevresinde inceleme yaparken Gazeteci Cem Küçük de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın planlı bir saldırı olduğunu aktaran Küçük, "Olay 19.05'te olmuş Ben yayındaydım. 4 el ateş açılmış. Tesadüfi görülmüyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve yardımcıları aradılar. Olayı araştırıyorlar. Eğer bir terör eylemiyse, DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider. Şahsıma yapılan bir şeyse bu benim gibi birini korkutmaz. Tesadüf gibi görülmüyor. Terör örgütlerinin şahsımı korkutma eylemi ise bu korkutmaz. Kardeşimi korkutma, yengemi korkutma, polislerin araştırması sonucunda belli olacak. Saldırı sırasında evde biri 7 yaşında biri 10 aylık olmak üzere kardeşimin iki çocuğu ve eşi bulunuyordu" dedi.

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