Cem Yılmaz’dan Sosyal Medya Hesaplarını Kapattı

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşım yapmama kararı aldı.

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşım yapmama kararı aldı.

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşım yapmama kararı aldı. Ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaşım yapmayı bıraktığını açıklarken, "Kapalı" başlığı altına yaptığı duyuruda, "Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum" dedi.