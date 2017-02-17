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Cemal Süreya’nın Sevda Şiirleri Kartal’da Yankılandı

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Cemal Süreya’nın Sevda Şiirleri Kartal’da Yankılandı
Kartal'da düzenlenen programda sanatçı Cenan Çamyurdu, ünlü şair Cemal Süreya'nın şiirlerini seslendirdi.

Kartal'da düzenlenen programda sanatçı Cenan Çamyurdu, ünlü şair Cemal Süreya'nın şiirlerini seslendirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği şubat ayı etkinlikleri kapsamında merhum şair Cemal Süreya'nın sevda şiirleri Kartal'da yankılandı. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte sanatçı Cenan Çamyurdu, ünlü şairin bazı eserlerini seslendirdi. Süreya'nın özellikle sevda şiirlerini seslendiren Çamyurdu'na sanatçılar Taner Özsoy ve Kaan Özsoy da bağlamalarıyla eşlik etti.

'İkinci Yeniler" edebi akımının öncü isimlerinden biri olan Cemal Süreya'nın hayatından küçük kesitlerin "Su Oyuncuları" tarafından dramatize edilerek sahnelendiği etkinlikte, 1 saat süren şiir dinletisinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube İkinci Başkanı Kemal Aslan, Cenan Çamyurdu'na çiçek takdim ederek bu anlamlı dinleti için teşekkür etti.

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