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Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak

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Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayırsever işadamı tarafından yaptırılan ve 2014 yılında eğitime açılan Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinin...

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayırsever işadamı tarafından yaptırılan ve 2014 yılında eğitime açılan Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrenci sayısının artmasından kaynaklı oluşan derslik yetersizliği nedeniyle bina üzerine 2 ilave kat daha yapılacağı belirtildi.

Yapılacak çalışma dolayısıyla, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, İnşaat Emlak Şube Müdürü Gıyasettin Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Demir ve Tunceli İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Serkan Özer okulun fizik koşullarını yerinde inceledi. Çatısı kaldırılarak iki kat ilavesi yapılacak olan lisenin yeni katlarında, derslikler, konferans salonu, kütüphane ve laboratuvar bulunacağı belirtildi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, "Hayırsever işadamı tarafından yaptırılan Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrenci sayısının artması nedeniyle derslik sayısında yetersizlik oluştu. Okulumuza, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ödenek tahsis edilerek Bakanlık Yatırım Programına alınmıştır. Hayırsever tarafından zemin +1 katı yapılarak 2014 yılında hizmete açılan Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinin, derslik ve diğer gerekli koşulların ivedilikle giderilmesi ve 2 katın ilave edilmesi için Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik Elamanları tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet icmal tablosunda belirtilen ödeneğin Bakanlık Yatırım Programına alınmış olup, okulumuza yapılacak ek iki kat ile derslik sorunu çözülerek daha kaliteli eğitim verilecektir. Bu da okulun başarı çıtasını da yükseltecektir" dedi.

Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak

Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak

Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak

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