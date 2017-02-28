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Cemre Düştü, Kır Çiçekleri Açtı

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Cemre Düştü, Kır Çiçekleri Açtı
Baharın başlangıcı anlamına gelen ilk cemrenin düşmesi ile birlikte çiçekler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Baharın başlangıcı anlamına gelen ilk cemrenin düşmesi ile birlikte çiçekler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ağır geçen kış şartlarının ardından toprağa ilk cemrenin düşmesi ile birlikte özelikle sınır kesimlerinde bulunan alanlarda baharın müjdecisi olan sarı çiçek ve kardelenler açılması doğaya renk kattı. Hakkarili ünlü doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde buna eski Geçimli köyü yakınlarında gün yüzüne çıkmaya başlayan ilk çiçekleri görüntüledi. Hakkari Çukurca ilçesinin sınıra sıfır noktada bulunması nedeniyle baharın müjdecisi olan birçok çiçeğin gün yüzüne çıkmaya başladığı belirtildi.

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