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Cenazeden Ürken Din Görevlilerine Uygulamalı Kurs

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Cenazeden Ürken Din Görevlilerine Uygulamalı Kurs
Gaziantep'te cenazeden ürken din görevlileri, uygulamalı ölü yıkama kursuna katılıyor.

Gaziantep'te cenazeden ürken din görevlileri, uygulamalı ölü yıkama kursuna katılıyor. Ölüden ürkmeyen gassalara ise İslami koşullar birebir anlatılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), gasilhanelerde cenaze yıkama işlemleri konusunda din görevlilerine kurs veriyor. Cenaze yıkama, cenaze defni ve kefenleme için din görevlilerine verilen kurs hem uygulamalı hem de pratik olarak veriliyor. Kursa yaklaşık 40 din görevlisi katıldı. Kursta hem kadın hem de erkeklere yönelik defin ve cenaze yıkamaları ile ilgili bilgiler veriliyor. Bir ay sürecek olan kursta başarılı olan gassallara sertifika verilecek.

"Bazı din görevlileri cenaze yıkamaktan korkuyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gassalı İlyas Sağlık, bazı din görevlilerinin cenazelerden korktuğunu belirterek, yapılan kurslarla gassalların ölülere alıştırıldığını ifade etti. Sağlık, "Yıkama meselesinde kursiyerlerimizin korkmasına gerek yok. Din eğitimini alan imam hatipli olan kardeşlerimiz diledikleri zamanda yapabilirler. Bütün imamlar cenaze yıkayacak diye bir şey yok. Orada beldelerde ilçelerde ve büyükşehirlerde belediyenin almış olduğu kararlar var. İlk geldiklerinde tabutu cenazeyi gördüklerinde ürküyorlar. Bir süre sonra alışkanlık oluyor. Ve onlara da biz yardımcı oluyoruz. Zaten direk kardeşlerimizi cenaze yıkamasına almıyoruz. Onlara kefen kesme dua gönderilmesi, namaz kılma şeklinde alıştırıyoruz. Kursumuzun zaten bilinçli olarak yetiştirmenin amacı budur. Yani kardeşlerimiz yapmış olduğu işin bilincine varıyor. Böylece korkularını yeniyorlar" dedi.

İlyas Sağlık, cenazelerden ürkmeyen, yıkamayı bilenlere ise İslami kuralların birebir anlatıldığını ifade etti. Gassal İlyas Sağlık, "Kursumuz 1 ay sürecek. 1 ay sonunda kursiyerlerimize sertifikalar veriliyor. Uygulamalı olarak kendileri bu şekilde anlatıp ve aynı şekilde de yıkama işleminde de morgda uygulamalı olarak da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Hasan Gül ise "10 senedir Islahiye Mezarlıklar Müdürlüğünde hizmet ediyorum. Bu kursa katılmamın çok faydalı olacağını ve olduğunu da fark ediyorum. Hakikaten çok mükemmel ve buradan anlatılan her şey zihinde rahatlık kalıyor. Faydasını görüyorum" şeklinde konuştu.

Kursiyer Pembe Çoban da mezarlıkta çalıştığını, daha önce de bu kursa katıldığını, şimdi ise burada kursa gelenlere yardımcı olduğunu belirtti.

Kursiyer Beşire Güneş de kurstan çok memnun olduğunu, 18 senedir cenaze yıkadığını, 3 sene önce belediyenin bünyesine geçtiğini ve burada bilmediklerini öğrendiğini söyledi.

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