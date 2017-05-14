Cenazeler İzmir’e Geldi

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından Muğla'dan çıkan cenazeler İzmir'e gelmeye başladı.

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından Muğla'dan çıkan cenazeler İzmir'e gelmeye başladı. Şuana kadar 8 cenaze İzmir'e gelirken diğer cenazelerin yolda olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Leman Kılıç'ın arkadaşı Yeter Daşdemir, "İnanmak istemiyorum. Leman ölemez. Şaka olduğunu söyleyin bana. Ne acı bir anneler günü bugün. Anneler gününü artık sevmeyeceğim" diye feryat etti.

İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Acı olayın ardından Muğla'daki 24 cenaze peyder pey İzmir'e getirilmek üzere yola çıkarıldı. Önden çıkan 8 cenaze Kaynaklar Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Cenazelerin indirilmesi sırasında, hayatın kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğulurken sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Leman Kılıç'ın arkadaşı Yeter Daşdemir, "İnanmak istemiyorum. Leman ölemez. Şaka olduğunu söyleyin bana. Ne acı bir anneler günü bugün. Anneler gününü artık sevmeyeceğim" diye feryat etti. Bütün cenazelerin Muğla'dan çıkarıldığı, cenazelerin bir kısmının Kaynaklar Mezarlığı'ndaki gasilhaneye bir kısmının ise Yenişehir'deki Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.