Cendere Köprüsündeki Çöpler Turistlerin Tepkisini Çekiyor

Adıyaman'da bulunan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün çevresindeki çöp yığınları yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.

Adıyaman'da bulunan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün çevresindeki çöp yığınları yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.

Dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Kommagene Krallığına ait Cendere Köprüsünü her gün onlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Cendere Köprüsü'nün çevresinde piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöp atıkları, çirkin bir görüntü oluşturuyor. Çöp yığınlarının oluştuğu Cendere Köprüsünü görmeye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemez iken, duruma tepki gösteriyor. Çöplerin gelişi güzel atılması ve çöplerin belirli aralıklar ile toplanmaması nedeniyle hem piknik yapan kişilere hem de yetkililere tepkilerini dile getiriyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Teğmenli Köyü sınırları içerisinde yer alan Cendere Köprüsünün çevre temizliği konusunun kendi sorumlulukları içerisinde olmadığını ifade etti.