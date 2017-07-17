  • BIST 106.260
  • Altın 140,121
  • Dolar 3,5300
  • Euro 4,0471
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 30 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 27 °C

Cendere Köprüsündeki Çöpler Turistlerin Tepkisini Çekiyor

» »
Cendere Köprüsündeki Çöpler Turistlerin Tepkisini Çekiyor
Adıyaman'da bulunan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün çevresindeki çöp yığınları yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.

Adıyaman'da bulunan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün çevresindeki çöp yığınları yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.

Dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Kommagene Krallığına ait Cendere Köprüsünü her gün onlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Cendere Köprüsü'nün çevresinde piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöp atıkları, çirkin bir görüntü oluşturuyor. Çöp yığınlarının oluştuğu Cendere Köprüsünü görmeye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemez iken, duruma tepki gösteriyor. Çöplerin gelişi güzel atılması ve çöplerin belirli aralıklar ile toplanmaması nedeniyle hem piknik yapan kişilere hem de yetkililere tepkilerini dile getiriyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Teğmenli Köyü sınırları içerisinde yer alan Cendere Köprüsünün çevre temizliği konusunun kendi sorumlulukları içerisinde olmadığını ifade etti.

Cendere Köprüsündeki Çöpler Turistlerin Tepkisini Çekiyor

Cendere Köprüsündeki Çöpler Turistlerin Tepkisini Çekiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayan Güreşçiler Destek İçin Kırkpınar’da17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Ayvalık, Aıma Müzik Festivali’ne Hazır17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Kaşık Ustası, Teknolojiye Direniyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Kültür Turları Çanakkale İle Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Adıyaman’da 2016 Yılında 3 Bin Trafik Kazası Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Yahyalı Nöbete Devam Etti17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Haliliye Belediyesi Kırsaldaki Yol Atağını Sürdürüyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Pancar Toplamayı Giden Şahıs Uçurumdan Düştü17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Yutma Güçlüğü Çeken Hasta Şifayı Medicalpark’ta Buldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
  • Kilis’te Geçen Yıl 846 Trafik Kazası Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti