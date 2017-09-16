Cengiz Özyalçın: "Kasımpaşa Hafif Rakip Değil"

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası, "Kasımpaşa hafif değil. Şampiyonluk için oynadığımız rakibimiz...

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası, "Kasımpaşa hafif değil. Şampiyonluk için oynadığımız rakibimiz berabere kalmıştı" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Cengiz Özyalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özyalçın, "Milli maç araları bize yaramıyor. Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim. Galatasaray, Antalya'daki maçta iyi değildi. Kendi sahamızda kendi seyircimizle 2-0 kazandık. Kasımpaşa hafif değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz 2-2 berabere kalmıştı" şeklinde konuştu.

"12 hafta sonunda umarım rahat konuşuruz"

Antalyaspor maçında alınan beraberlik ile ilgili konuşan Cengiz Özyalçın, "Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Antalya'daki beraberlik küçümsenmeyecek bir sonuçtur. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Gomis'in golcülüğü belli"

Cengiz Özyalçın, yıldız golcü Gomis ile ilgili konuşarak, "Gomis'in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum" açıklamasını yaptı.

Eşref Alaçayır: "Hedefimiz şampiyonluk"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise, oynanan oyundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Kazanma odaklı oyundan çok memnunum. Taraftar da çok memnun. İnşallah bu şekilde oyunumuz devam edecek. Hedefimiz şampiyonluk" değerlendirmesinde bulundu.