Cengiz Özyalçın: “Takımımız, Taraftarlara Yılbaşı Hediyesi Verdi”

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 5-1 skor için, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir...

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 5-1 skor için, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi" dedi.

Gaiatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özyalçın, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırıları ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlilerine başsağlığı diledi.

Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Galatasaray'ın hiç hesapta olmayan, tahmin etmediğimiz puan kayıpları oldu. Sanıyorum takımdaki aksaklıkları teknik ekip tespit edecektir.. Futbol A.Ş.'de UEFA kriterleri ve kulübümüzün ekonomik yapısını göz önüne alarak, bunu yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra transfer gerçekleşir" şeklinde konuştu.