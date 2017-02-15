Cengiz Özyalçın: "Yeni Teknik Direktör Bugünlerde Belli Olacak"

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, herkesin takımın performansından memnun olmadığını belirterek, "Oy birliği ile mevcut teknik direktörümüzün...

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, herkesin takımın performansından memnun olmadığını belirterek, "Oy birliği ile mevcut teknik direktörümüzün sözleşmesi feshedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve nasıl bir yöntem seçileceğini bugünlerde sayın başkan sizlere sunmuş olacak" dedi.

TT Arena'da düzenlenen Efsane Aslanlar Belgeseli'nin tanıtım toplantısında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cengiz Özyalçın, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Dün yönetim kurulu toplantısında Jan Olde Riekerink'in gönderilmesinin kararlaştırıldığını söyleyen Özyalçın, "Oy birliği ile mevcut teknik direktörümüzün sözleşmesi feshettik. Başkanımın dünkü basın toplantısını izlediniz. Dursun Özbek ile telefonda görüştüm. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve nasıl bir yöntem seçileceğini bugünlerde sayın başkan sizlere sunmuş olacak" şeklinde konuştu.

Jan Olde Riekerink'in yerine gelecek teknik direktör adaylarından olan Igor Tudor'un da kariyeri ile ilgili soru üzerine Özyalçın, "Herkes Galatasaray'ın performansından memnun değil. O zaman bir yerden başlamak lazım. Bu gereği düşünüldü. Yönetim kurulunda görüşüldü, sayın başkanın yaptığı oylama ile oy birliği ile karar verildi" şeklinde konuştu.