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Cengiz Ünder, Kamptan Ayrıldı

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Cengiz Ünder, Kamptan Ayrıldı
Roma'ya transferi an meselesi olan Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, turuncu-lacivertlilerin Slovenya'daki kampından ayrıldı.

Roma'ya transferi an meselesi olan Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, turuncu-lacivertlilerin Slovenya'daki kampından ayrıldı.

Bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder, Roma ile son görüşmeleri yapmak üzere turuncu-lacivertlilerin Slovenya kampından ayrıldı. Kulüpten edinilen bilgiye göre, bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya İtalya ekibine transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, 14 Temmuz Cuma günü Roma için sağlık kontrolünden geçecek. Cengiz Ünder'in Roma'yı tercih etmesindeki en büyük neden ise, kulübün genç oyuncunun kariyer planlamasına verdiği önem. Başarılı orta sahayı direkt 11'de oynatma planıyla transfer eden sarı-kırmızılı takımın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da transfere şekil veren bir başka sebep olarak dikkat çekiyor.

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